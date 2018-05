Equipamento adquirido em 2008, não era adequado as necessidades do educandário.

Um problema que se arrasta desde 2008, na Escola Básica Municipal Santa Cruz, está bem próximo de uma solução, devido a iniciativa da Secretaria Municipal de Educação. O elevador, instalado para facilitar o acesso de crianças com dificuldade de locomoção, nunca funcionou efetivamente, conforme os relatos documentados pela direção da escola. Agora, a atual Administração Municipal irá substituir o equipamento, por um novo, com um investimento de mais de R$ 110 mil.



A licitação, que será realizada no próximo dia 9 de maio, prevê a retirada de todo o antigo equipamento e adequação da parte estrutural para a instalação do novo elevador, adequado para o transporte de pessoas. Além de não ter funcionando corretamente, a atual elevatória é para o transporte de carga, o que não era a maior necessidade do educandário.



Documentos da escola comprovam o pedido por soluções e a constante realização de reparos, que faziam com que o elevador funcionasse por um período e, logo parasse novamente, em poucos dias. A direção afirma que também buscou avaliações de outras empresas para verificar a possibilidade do conserto, sendo que a resposta era da inviabilidade, pelo custo e pelo equipamento inadequado para transportar, por três andares, as crianças.



“Este é um caso histórico da escola, que vem desde 2008. Foi realizado todo um levantamento e o custo para consertar um equipamento, que sequer era adequado para atender e facilitar a locomoção dos alunos, era muito maior do que a compra de um novo. Por isto, lançamos a licitação que será aberta nos próximos dias”, explica o Secretário de Educação, Neuri Comin.



Conforme o secretário de Educação, a demanda de melhorias e reformas nas escolas municipais é milionária. “No entanto, nosso foco agora está em resolver as situações encontradas nos levantamentos feitos pelos servidores da nossa pasta. Aos poucos iremos atender todas as prioridades, dentro do que nosso orçamento prevê. O objetivo sempre será oferecer condições adequadas para a comunidade escolar”, destaca.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)