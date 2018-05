O Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental (PMPECSA) da Universidade do Contestado recebeu o reconhecimento do Ministério da Educação (MEC).



A decisão foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, 20. O MEC reconheceu três cursos de Pós-Graduação stricto sensu ofertados por instituições de educação superior das regiões Norte, Sul e Sudeste do país. Minas Gerais teve reconhecido o Mestrado Profissional em Gestão de Serviço em Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em Santa Catarina, o reconhecimento foi para o curso de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental da Universidade do Contestado (UnC); e no estado do Pará, para o Mestrado Acadêmico de Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). "A abertura desses cursos de Mestrado Profissional nessas três instituições vai ao encontro de uma demanda do mercado de trabalho da região", destacou o Ministro da Educação, Rossieli Soares.



A Reitora da UnC, professora Solange Sprandel da Silva, disse que o Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental, que será ofertado no campus UnC Concórdia, foi o único aprovado para região do Sul do Brasil e recomendado pela CAPES. O Mestrado visa contribuir com a formação de profissionais qualificados e aptos para auxiliar no desenvolvimento de soluções aos problemas de engenharia relacionados a Construção Civil e as questões ambientais, com o foco em Tecnologia Ambiental.



As propostas dos novos cursos foram aprovadas e recomendadas ao Conselho Nacional de Educação (CNE) pelo Conselho Técnico-Científico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao MEC, em reunião realizada no ano passado. São recomendados para reconhecimento os programas stricto sensu avaliados com nota igual ou superior a 3.



Os programas de mestrado e doutorado são abertos a candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos. Somente os cursos reconhecidos pelo CNE/MEC estão autorizados a expedir diplomas de mestrado e doutorado com validade nacional, de acordo com informações do Portal MEC.



Processo Seletivo



O Programa de Mestrado em Engenharia está com inscrições abertas para a 1ª turma. Os interessados devem inscrever-se até o dia 04 de maio, na Secretaria do Programa, no Campus de Concórdia, Bloco D, andar térreo. São ofertas 20 vagas e podem participar da seleção os portadores de diploma de graduação na área de Engenharia ou em áreas correlatas, fornecidos por instituições brasileiras reconhecidas pela legislação; ou portadores de diplomas de graduação estrangeiros devidamente reconhecidos no Brasil; candidatos não portadores de diploma, desde que apresente, no ato da inscrição, documento comprobatório de colação de grau. O candidato deverá apresentar o diploma de graduação até a data da primeira matrícula.

(Fonte: Camila Candeia Paz Fachi)