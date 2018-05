A Prefeitura de Concórdia tem boas notícias em relação as demandas da comunidade. Alguns editais de licitação, que atendem importantes reinvindicações, estão publicados e as propostas serão abertas nos próximos dias – a primeira será nesta quinta-feira, 26 de abril, quando inicia o processo de habilitação, para definir a empresa que executará a segunda etapa (pavimentação) da rua Padres Franciscanos, no bairro Salete, obra que ultrapassa R$ 637 mil de investimento. É importante ressaltar que os recursos a serem investidos são próprios, do município.



Confira a lista de editais de licitação em aberto:

Educação

☑Reforma total da parte elétrica da EBM Santa Rita e CMEI Santa Rita, num total de R$ 89.661,49

☑Compra de um novo elevador para a EBM Santa Cruz, no valor de R$ R$ 110.871,88

Pavimentações

☑Acesso a Pinhal – R$ 2.360,147,52 para um trecho de 1,7 quilômetro

☑Acesso a Terra Vermelha – R$ 2.032.086,53 para um trecho de 1,4 quilômetro

☑Rua Padre Franciscanos, no bairro Salete – Total das duas etapas da obra - R$ 637.398,46 para um trecho de 2,1 mil metros quadrados

☑Rua João Morelatto, no bairro Jardim – R$ 191.252,30 para um trecho de 3.120 metros quadrados

☑Rua Rizieri João Pedrotti, no bairro Imigrantes – R$ 49.922,96, para um trecho de 838 metros quadrados

☑Rua Auri Pereira da Costa, no Loteamento Vitória – R$ 123.497,01

☑Rua Pico da Neblina, no bairro Colibri – R$ 78.034,64

☑Rua Gilmar José Ampese, no Loteamento Frei Lency – R$ 77.005,59

☑Travessa Angico, no bairro Arvoredo – R$ 70.615,88

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)