Um prédio de 24 andares pegou fogo e desabou na região do Largo do Paissandu, no Centro de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (1º). O local era uma ocupação irregular, e moradores afirmam que o fogo começou por volta da 1h30 no 5º andar e se espalhou rapidamente pela estrutura.

O coronel Max Mena, do Corpo de Bombeiros, afirmou que o homem que caiu quando o prédio desabou já estava com equipamento de segurança para ser resgatado. Ainda na madrugada, ele chegou a ser considerado morto, mas pela manhã os bombeiros esclareceram que buscas serão feitas.

"A experiência diz que não é fácil encontrar alguém com vida", comentou o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros em São Paulo.

Os bombeiros chegaram a dizer que havia possibilidade de outras três pessoas estarem desaparecidas, mas não foi divulgado um balanço oficial.

O edifício alto e todo revestido de vidro ficava na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Antonio de Godoi e já abrigou uma repartição pública. Segundo os bombeiros, a condição do prédio contribuiu para que as chamas se espalhassem rapidamente.

O secretário de Assistência Social da Prefeituras de São Paulo, Filipe Sabará, disse à GloboNews que 90 famílias, num total de 248 pessoas, estavam no prédio e estão sendo atendidas pela secretaria. A prefeitura pretende levá-las para um centro de acolhida.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) afirmou que o trabalho para a remoção total dos escombros deve durar uma semana. Segundo ele, 150 famílias que se identificavam como moradoras do edifício estavam inscritas na Secretaria de Habitação.

Buscas



Já de manhã, os bombeiros trabalhavam para combater os últimos focos de incêndio e cães farejadores chegavam ao local para começar as buscas por possíveis vítimas.

O Corpo de Bombeiros faz um mapeamento da área para iniciar a retirada dos escombros. Segundo o tenente André Elias, o segundo prédio atingido pelo fogo não corre risco de desabamento e todos os moradores já foram retirados do local.

"A gente achou que o fogo fosse terminar assim que os bombeiros chegassem", afirmou.

Há interdições no trânsito entre a Avenida Rio Branco e a Rua Antônio de Godói, na região central. Segundo os bombeiros, são mais de 160 homens trabalhando no combate às chamas e 57 viaturas estão no local.

Um helicóptero também ajuda na ocorrência. Equipes do Samu, da Defesa Civil, da Companhia de Engenharia de Tráfego e da Polícia Militar trabalham no local.

O internauta Richard Paiva também flagrou o momento em que um dos edifícios desabou.

(Fonte: G1)