O último sábado foi de muito trabalho e preparação às candidatas que concorrem ao Miss Concórdia 2018. As moças receberam dicas importantes para cuidar do corpo e também para falar em público. Os workshops de nutrição e oratória foram os primeiros da programação a ser trabalhada com as candidatas, até o dia do concurso, que ocorre em 18 de maio, no Espaço Multiuso do Parque de Exposições.



O aprendizado auxiliará as moças em uma melhor nutrição, pois trata-se de comer bem e não ficar sem comer, para manter ou diminuir medidas. As dicas foram repassadas pela nutricionista do município, Sirlei Michelotti, que preparou um material bastante interessante às candidatas. Na segunda parte dos trabalhos do último sábado, foi possível aprender um pouco sobre postura e técnicas para falar em público.



No workshop ministrado por Suzane Bomm, as candidatas puderam tirar suas dúvidas sobre o momento em que irão se pronunciar, pois se trata de uma etapa importante, que pode definir a grande vencedora do concurso. A facilitadora deu dicas importantes, utilizando de exemplo de erros comuns cometidos por pessoas que falam em público. Em paralelo aos workshops, as candidatas estão ensaiando as coreografias a serem apresentadas na “grande noite”.



Os interessados em participar do evento do Miss Concórdia devem estar atentos, pois os ingressos são limitados. A entrega ocorre a partir do dia 7 de maio, no Centro Cultural Concórdia. O custo é um quilo de alimento.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)