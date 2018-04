A Associação de Pais e Amigos da Natação de Concórdia, Apan, ficou na 19ª colocação geral no Sul Brasileiro, que foi disputado no fim de semana, em Curitiba, no Paraná. Com isso, a Apan ficou na sétima colocação entre as equipes de Santa Catarina.



Por categoria, a classificação final do clube concordiense ficou da seguinte forma: infantil feminino, 9º lugar geral e 4º lugar de SC; juvenil feminino, 20º lugar geral e 9º lugar de SC; e Juvenil Masculino, 18º lugar geral e 8º lugar de SC.



Resultados individuais: Paula Simioni (Inf. 2): 4º nos 50m livre, 7º 100m costas e 7º 100m livre; Revezamento (Inf. Feminino): 6º 4x50m livre e 6º 4x50m medley; Natália Guerra (Inf. 2): 3º 100m borboleta e 6º 100m peito. Júlia Guerra (Inf. 1): 7º 100m peito. Thaís Angnes (juv. 2): 4º 100m peito e 6º 50m livre. Maria Ferraz (juv. 1): 4º 100m boroboleta. Lucas Ziliotto (juv. 2): 3º 100m borboleta. Lucas Vendruscolo (juv. 2): 6º 100m peito. Enzo da Silva (juv. 2): 5º 400m livre. Revezamento (juv. Masculino): 3º 4x50m medley e 5º 5x50m livre.