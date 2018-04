A Polícia Militar de Concórdia estará realizando trabalhos, dentro da Operação PM Presente, nesta semana. O objetivo é reforçar o policiamento ostensivo em locais onde há maior incidência criminal. A fiscalização ocorrem em locais estratégicos de cada comunidade.



Conforme o cronograma da Polícia Militar, hoje, segunda-feira, dia 30, os trabalhos serão realizados no Frei Lency. Nesta terça-feira, dia primeiro, as atividades serão no centro.



Dia 02/05: bairro Jardim;

Dia 03/05: bairro Itaíba;

Dia 04/05: bairro Nações;

Dia 05/05: Centro;

Dia 06/05: Centro;

Dia 07/05: bairro São Cristóvão/Tancredo Neves.