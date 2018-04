Três pessoas foram vítimas de assalto na madrugada do domingo, dia 29, no centro de Concórdia. Conforme o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia, um homem armado, junto de um comparsa, ameaçou as vítimas e levou as bolsas delas. O fato aconteceu por volta das 00h30, na rua 29 de Julho, em frente ao Planeta d'Água.

No B.O, elas relataram que estavam na calçada quando perceberam uma motocicleta de cor amarela se aproximando. Duas pessoas estavam no veículo. Em seguida, um homem desceu da moto, pegou um revólver e anunciou o assalto.

Ele ameaçou as vítimas com um revolver. Elas entregaram as bolsas, contendo diversos objetos pessoais e documentos.

A Polícia Militar foi acionada e realizou rondas, mas os suspeitos não foram localizados.

(Com informações do repórter André Krüger).