Um grupo de moradores do Loteamento Jardim Sul, em Concórdia, se mobilizou e realizou o trabalho de roçadas às margens da SC 390, no contorno viário sul, próximo da entrada do loteamento. O serviço foi feito na tarde do sábado, dia 28. Registros fotográficos e de vídeo mostrando essa roçada circularam pelas redes sociais e chegaram até a reportagem da Rádio Aliança, que atestou a veracidade do material.



Conforme informações, os moradores fizeram essa roçada porque o mato estava muito alto e encobria as placas de sinalização. Por ser uma rodovia estadual e uma responsabilidade do Governo do Estado, os moradores cobraram o fato dessa limpeza das laterais da rodovia ainda não ter sido realizado. Conforme os próprios populares, uma reivindicação desse serviço já havia sido feita.



Em entrevista ao Mesa Redonda desta segunda-feira, dia 30, o secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Wágner Bee, destaca que o Deinfra está fazendo o processo licitatório para definir a empresa que fará esse serviço nas rodovias estaduais. "Nós tínhamos a gestão de todas as rodovias, com tapa-buracos, roçadas e limpeza de sarjetas. Agora o Deinfra centralizou esses serviços, em função de uma economia que esse procedimento proporciona", explica. Ele afirma que tem conhecimento desse problema nas estradas da região e um dossiê, com fotografias já estaria com o órgão que faz a manutenção das rodovias estaduais e ele acredita que um desfecho possa ocorrer nos próximos dias.



De acordo com Bee, uma conversa com a direção do Presídio Regional de Concórdia já iniciou para que haja a liberação de alguns apenados para que faça a realização desse serviço. "Como há bastante calor, a vegetação cresce bastante", acrescenta.



Por outro lado, Bee ressalta que, pela ADR, o problema de excesso de buracos já foi resolvida com um trabalho, realizado no ano passado