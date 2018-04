Quem ainda não fez a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física tem prazo até as 23h59 desta segunda-feira, 30 de abril. A recomendação da Receita Federal é que, caso falte algum documento, se encaminhe a declaração da mesma forma e depois se faça a retificação.

O delegado da Receita Federal de Joaçaba, Otto Maresch, reforça que o importante é não perder o prazo, porque pode pesar no bolso. A multa mínima é R$ 165,00 e para quem tem imposto devido é de 1% por mês de atraso, podendo chegar até a 20% do imposto de renda devido.

O auditor fiscal da Receita Federal, Mauro Batista Neto, esclarece que quem deixar de prestar contas ao Leão não consegue obter certidão negativa junto à Receita. “A pessoa pode ficar impedida de conseguir empréstimos, participar de concursos públicos e outros”, exemplifica.

É obrigado a declarar os contribuintes que receberam em 2017 rendimentos tributáveis em valores superiores a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, deve declarar quem teve receita bruta acima de R$ 142.798,50.

Em 2018 também é obrigatório informar o CPF de dependentes a partir de oito anos ou mais, completados até o dia 31 de dezembro de 2017. Todas as informações sobre a declaração do Imposto de Renda estão disponíveis no site da Receita Federal.