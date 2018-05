Os agentes contratados vão trabalhar no programa "Mais Alfabetização", atendendo as turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. As jornadas de trabalho variam entre 20h a 25 semanais. São duas vagas disponíveis.

As inscrições são gratuitas podem ser feitas nos dias 2 e 3 de maio presencialmente na Prefeitura Municipal, na Rua Eilírio de Gregori, nº 207, Centro. É preciso ter no mínimo 18 anos, ser pedagogo ou estar cursando Pedagogia.

O seletivo será realizado em duas etapas, por meio de análise de currículo e entrevista.