Concordiense, morto em acidente aéreo, é sepultado no MT

Familiares, amigos e colegas se reuniram neste domingo (29) à tarde para o funeral em Sorriso do empresário Evandro Bussolaro, de 36 anos.



O velório aconteceu na capela Santa Rita de Cássia. De lá, por volta das 17h, o corpo de Evandro foi levado para o Cemitério Municipal onde foi enterrado.



Evandro era casado e deixou um filho pequeno.



Acidente aéreo



O acidente aéreo que tirou a vida de Evandro e de seu funcionário Giovane Rodrigues Araújo, morador de Nobres, aconteceu na tarde deste sábado (28).



A aeronave, prefixo PU-JYZ, saiu de Sorriso com destino a Querência e parou em Primavera do Leste para abastecer. Na tentativa de decolar novamente, acabou caindo próximo a um posto de combustíveis, no centro da cidade.



Com a queda, a aeronave pegou fogo e as duas vítimas morreram na hora.



