A poeira é a principal reclamação dos moradores da Rua Catarina Mafessoni, que fica no Loteamento Vila Nostra em Concórdia. Eles relatam que o asfalto já foi prometido, mas não foi feito e a situação é insustentável. O trecho é de pouco mais de um quilômetro e liga o Bairro da Gruta à SC-283, na saída para Seara. Os moradores dizem que já procuraram as autoridades e que pretendem fazer um manifesto em breve.

Jean Carlos Kunz, que reside no local há mais de cinco anos, conta que a promessa de pavimentação é antiga. Ele também detalha a situação atual da rua. “A antiga Administração já nos prometia e nada foi feito. Sabíamos que havia um projeto para asfaltar nossa rua, mas agora que lançaram novos pacotes de pavimentação, observamos que a nossa não está contemplada. Estamos cobrando, mas sem resposta. Um joga para o outro e nós ficamos na poeira”, reclama. “A situação é inaceitável, o movimento de carros, caminhões e ônibus é constante aqui e muitos trafegam em alta velocidade. Temos que ficar com a casa fechada o dia todo e à noite, não podemos abrir uma janela, pois a poeira entra”, registra Kunz.

Ele também relata que tem procurado a Prefeitura e vereadores para tentar resolver a situação. “Já estivemos na Prefeitura, mas nunca conseguimos falar com a pessoa certa. Já acionei um vereador e queremos uma solução. Um caminhão até passou molhando a rua algumas vezes, mas parou”, informa o morador. “Resolvemos procurar a imprensa e estamos nos organizando para construir algumas lombadas por conta própria. Se não tivermos respostas vamos fazer um manifesto, aqui na rua ou em frente à Prefeitura. Queremos saber por que nossa rua não está na lista de asfaltos e quando pretendem pavimentar”, questiona Jean.

O secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, explica que conhece a situação da Rua Catarina Mafessoni e que existe um projeto de pavimentação para o local. Ele destaca que a Prefeitura aguarda liberação de recursos do Governo Federal para a obra. “É realmente uma via de extrema importância para o município e a gente sabe que o asfalto vem sendo solicitado há vários anos, desde a gestão passada. Existe sim, um projeto que prevê asfalto, passeio, alargamento da rua, mas ele está no pacote de obras do Programa Avançar Cidades, do Governo Federal, então ele depende de recursos de lá”, explica. “O projeto da Rua Catarina Mafessoni e outras, estão encaminhados e em análise, mas precisamos aguardar. Não podemos tirar do programa e fazer com recursos próprios. Assim que o Governo Federal liberar, vamos encaminhar os trâmites para viabilizar esta obra”, detalha o secretário. “Não quero prometer data, pois temos que ter dados concretos e o fato é esse, dependemos do Governo Federal”, ressalta.

Sobre o problema da poeira Faganello afirma que vai tentar amenizar com o caminhão pipa. “A gente estava molhando a estrada, mas em função da época de estiagem, tivemos que utilizar o caminhão pipa para transportar água para famílias que não tem ligação da Casan. Este é um atendimento necessário também. Mas vou verificar a situação atual, para fazer o encaminhamento”, garante. “Infelizmente não temos a estrutura que gostaríamos, o parque de máquinas está sucateado e a gente passa por dificuldades para atender a todos, mas vamos tentar amenizar o problema o mais rápido possível”, registra Faganello.