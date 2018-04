Jogando diante da torcida, na noite de sábado, 28, a AEP Termas de Piratuba Futsal perdeu para a AGN Capinzal. O placar foi de 2 a 0 para os visitantes. Mesmo com a derrota o time do técnico Serginho figura entre os primeiros da tabela, ocupante a terceira colocação na Chave B, com 11 pontos.

O jogo foi equilibrado, com chances de gols para as duas equipes. O primeiro tempo terminou com 1 a 0 no placar. Na segunda etapa o time de Piratuba tentou buscar o empate, mas não conseguiu. A equipe acabou sofrendo o segundo gol e ainda tentou reagir com o goleiro linha, mas não teve êxito.

A AGN lidera a competição e em segundo lugar aparece o time de Lages, que é o próximo adversário da AEP Termas. A partida acontece no próximo sábado, dia 5, novamente em Piratuba. A partida acontece às 20:15h, no Ginásio Professor Sérgio Alfredo Hack.

TORCIDA:

Os torcedores da AEP compareceram em grande número no Ginásio no sábado. A partida contra a AGN marcou a estreia da “Fúria Piratubense”, torcida organizada, que pretende acompanhar a equipe nas partidas. O número de integrantes ainda é tímido, mas os organizadores prometem aumentar no decorrer da competição. Quem esteve no Ginásio assistiu ao “show da arquibancada”. Foi barulho, praticamente do início ao fim do jogo.