Pouca água com a o excesso de dejetos sanitários é o motivo da morte de alguns exemplares de peixes, verificado na última semana no trecho do rio dos Queimados, em um ponto da área central de Concórdia. A informação é do comandante da Polícia Militar Ambiental de Concórdia, Ivan Carlos Batista.



Em entrevista a Rádio Aliança, o sargento Ivan Carlos destaca que foi feita uma vistoria no local, tão logo o fato chegou ao conhecimento do órgão. "Não foi identificado nenhum ponto de lançamento de outra substância, a não ser dejetos, que possa ter contribuído para essa mortandade", conta.



A conclusão é que o pouco volume de água no leito do rio - provocado pela escassez de chuvas - aliada a presença de dejetos na água pode ter contribuído para que houvesse a morte desses exemplares. "Há pouca água e pouco oxigênio em função do excesso de material orgânico e isso provoca a morte", completa.



Conforme Ivan Carlos, na situação do rio dos Queimados, qualquer alteração no ambiente externo pode provocar interferência no ambiente interno do rio.



A morte de alguns exemplares de peixes no rio dos Queimados foi registrada pelo empresário Daniel Borsati, na tarde da quinta-feira, dia 19. O registro de fotos e de imagens ocorreu na ponte da rua Domingos Machado de Lima.

A Rádio Aliança publicou o material na manhãda sexta-feira, dia 27 e comunicou a Fundação Municipal do Meio Ambiente sobre o ocorrido. O órgão esteve também no local e verificou que os peixes mortos eram cascudos, jundiás e tilápias. Os animais foram recolhidos do local para evitar o mau cheiro.