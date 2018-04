Cúpula do 20º Batalhão se reuniu com os comandantes dos 13 municípios.

Na tarde da última quarta-feira, 25, o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM) de Concórdia, tenente-coronel Sérgio Vargas, realizou reunião com os comandantes dos 13 municípios de abrangência do 20ºBPM/Fron. Foram tratados assuntos pertinentes as atividades preventivas e operacionais, conforme plano do Comando-Geral, além de aproximar todas as unidades em prol da segurança pública.



O encontro aconteceu na cidade de Arabutã e na seqüência houve uma confraternização entre os presentes.

(Fonte: Polícia Militar)