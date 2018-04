Sub-8 da ACF/FMEC soma 7 pontos e ocupada a 2ª posição no grupo C da LCF

Neste sábado (28) a equipe sub-8 da ACF/FMEC disputou no Centro de Eventos mais uma rodada da LCF (Liga Catarinense de Futsal) e conquistou 2 vitórias, um empate e uma derrota, e somou 7 pontos e ficou com a 2ª posição no grupo C da competição.

Os adversários foram as equipes da AABB de Chapecó, Taió, Expressivo de Xanxerê e Seara.

Na primeira partida a equipe concordiense venceu por 4 a 2 a equipe de Xanxerê, após empatou em 1 a 1 com a equipe da AABB, finalizando os seus jogos na parte da manhã. A tarde enfrentou a equipe de Taió que possui a equipe mais forte da competição e foi derrotada por 6 a 0, e para finalizar a rodada enfrentou a equipe de Seara e venceu por 5 a 0.

No mês de maio a data ainda a ser confirmada será disputada a próxima rodada do grupo, e terá como sede a cidade de Taió.

(Fonte:Ricardo Artifon/ACF)