Conforme informações, ele pilotava avião de pequeno porte que caiu logo após a decolagem na cidade de Primavera do Leste

Concordiense morre em desastre aéreo no Mato Grosso

Duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte neste sábado (28), no município de Primavera do Leste, a 240 km de Cuiabá, no Mato Grosso.

O piloto Evandro Bulsolaro e o passageiro, identificado apenas pelo primeiro nome, Geovane, iriam participar de um encontro de paramotores e ultraleves na cidade de Querência, também no Mato Grosso, a mais de 700 km do local do acidente.

A aeronave modelo Storm 300, decolou do município de Sorriso e parou em Primavera do Leste para abastecer. De acordo com testemunhas, por volta das 14h30, quando pretendia seguir viagem, o piloto não conseguiu alcançar altura suficiente. O avião atingiu a rede elétrica e caiu na margem da BR-070, entre Primavera do Leste e Cuiabá.

Houve uma explosão e os dois ocupantes morreram carbonizados. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamados para apagar as chamas. A investigação do acidente deve ser comandada pela Força Aérea Brasileira.

(Fonte: R7 Notícias/via André Krüger)

Evandro Bussolaro, 35 anos, é natural de Concórdia e reside há vários anos na cidade de Sorriso-MT. Conforme informações do Portal Sorriso, ele é filho de Claudir Bussolaro, que possuí um rede de postos de combustíveis no estado do Mato Grosso. A vítima era casada e tinha um filho.