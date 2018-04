Vila Jacob Biezus vence na estreia da série C do Interiorano

O Vila Jacob Biezus venceu o 24 de Fevereiro pela série C do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. A partida que foi complemento da primeira rodada da competição, ocorreu na tarde deste sábado, dia 28, no campo da Vila Jacob Biezus. O placar foi de 3 a 1.



Em um jogo de bastante equilíbrio, o time da casa abriu os trabalhos aos 24 minutos da primeira etapa, com Rodrigo, cobrando pênalti. Ele botou a bola em um lado e o goleiro pulou para o outro, aos 24 minutos do primeiro tempo.

Na etapa complementar, o time visitante empatou com Lucas, que aproveitou a sobra de um chute e ele colocou no canto oposto do goleiro Miguel, para empatar a partida.



Porém, os visitantes tiveram pouco tempo para comemorar. Em poucos instantes, o Vila Jacob Biezus sofreu outro pênalti e foi convertido por João. O placar foi fechado com Paulinho, que acertou um belo chute de fora da área para decretar os 3 a 1.



O Vila Jacob Biezus jogou com Miguel, Jean, Jardel, João e Carlos; Alexandre, Derlei, Leomar e Rodrigo; Anderson e Renato. Entraram Paulinho, Mala, Vinícios e Evandro.



O 24 de Fevereiro jogou com Ricardo, Bonassi, Valdecir, Lucas e Artur; Leandro Cauê, Valmor e Edilson; Júnior e Maurício. Entraram Alex, Valde, Jaderson, Ande, Freta, Ivonei e Sergio.



A arbitragem foi de Nelson Biffi Júnior, auxiliado por Ricardo Veronese e Lucas Bender.



Cartões amarelos: Jardel (Vila Jacob Biezus); Valde, Jaderson, Alex e Ivonei (24 de Fevereiro).