Polícia prende mulher suspeita de jogar homem no Rio Irani

A Polícia Civil de Chapecó cumpriu mandado de prisão preventiva contra a suspeita de matar o homem encontrado boiando, amarrado e amordaçado, no Rio Irani, no dia 24 de janeiro, em Chapecó. Após intenso trabalho investigativo, a Polícia conseguiu localizar a mulher e realizar a prisão.

Na época foi difícil resolver o caso. A polícia só descobriu quem era vítima a partir de uma tatuagem com as letras “P.F”. (Passo dos Fortes). A partir disso, foi possível identificar os possíveis inimigos do homem. Após investigações a polícia reuniu elementos que levaram a identificação de duas suspeitas, uma mulher de 29 anos e um homem de 39 anos. A mulher confessou o crime e mencionou o homem como cumplice.

Os dois foram presos, mas a mulher teve o pedido de liberdade cedido equivocadamente, mas a polícia solicitou sua prisão novamente e desde então ela estava foragida. Segunda a Polícia, a suspeita é que o homem tenha sido jogado no rio ainda com vida, pois os laudos apontam água no pulmão. Por este motivo o crime se tornou homicídio qualificado pela asfixia, cujo a pena a 30 anos.



(Fonte: ClicRDC)