A joinvilense Simone Schram, atual secretária executiva da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville, será a nova secretaria de Estado da Educação. Ela já foi comunicada da decisão e inicia seu trabalho à frente da Pasta na próxima semana.



Simone Schramm começou a lecionar aos 14 anos em uma escola no interior do município de Garuva e com 20 anos dava aulas em escola estadual de Joinville. Aos 28 anos assumiu a Gerência Regional de Educação, na região Norte, em 1992. Fez carreira no ensino. Sua formação superior é em administração escolar, pedagogia.



Em 1999 assumiu, como adjunta, a Secretaria de Estado da Educação. Dois anos depois, tornou-se a secretária. Em 2003 foi eleita deputada estadual não buscando a reeleição.



Em 2007, assumiu como diretora executiva da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (Codesc). Em 2013, com aval de Luiz Henrique da Silveira foi chamada para assumir a Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville.



Quando assumiu a ADR tinha em sua mãos mais de dez escolas interditadas pela Vigilância Sanitária e oito mil alunos fora da sala de aula. De 2013 a 2018, o Governo do Estado colocou nos oito municípios da ADR Joinville aproximadamente R$ 77 milhões destinados para escolas novas, reformas e, iniciativa única no Estado, um contrato permanente de manutenção da infraestrutura das unidades. Outros avanços foram alcançados com parceria entre as universidades, Udesc e Univille, ao capacitar os educadores das escolas na região. Simone desempenhou ainda trabalho político de destaque ao presidir o PMDB, onde detém a segunda gestão.



"Com a equipe da ADR, Gered e os gestores escolares, conseguimos avançar muito na qualidade do ensino e na infraestrutura das nossas escolas. Acredito que poderemos atingir as mesmas metas em toda Santa Catarina, e parte disso será a com equipe qualificada da SED. Espero ainda poder contar mais com a presença da família em nossas escolas", resumiu ao ser confirmada na pasta. Neste sábado, dia 28 de abril, Simone completa 57 anos.



Gilberto Agnolin, que chegou a ser cotado para assumir o cargo, optou por permanecer na diretoria de Políticas Educacionais da Secretaria de Educação, uma vez que, por conta de compromisso pessoais assumidos anteriormente, entende que não poderá dar a atenção que o cargo requer. Agnolin encontra-se fora do país, devendo permanecer no Exterior por 30 dias.

(Fonte: SC em Pauta)