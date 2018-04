Três pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois veículos, ocorrido na madrugada deste sábado, dia 28. O acidente foi na BR 282, próximo do Posto Carretão, em Vargem Bonita. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

Envolveram-se um veículo Pálio, de Chapecó, e uma Montana, de Catanduvas. No carro de passeio estavam duas pessoas, o motorista de iniciais A.S, de 33 anos e o carona, de iniciais A.F.S, de 31. O condutor teve escoriações na face e suspeita de fratura no joelho. Já o passageiro teve ferimentos na região do tórax, provocado pelo cinto.

No utilitário, a motorista de iniciais E.R.B, de 37 anos, também foi atendida com suspeita de lesões no tórax.

Todos foram levados pela Guarnição dos Bombeiros Militares de Irani para avaliações médicas no Pronto Atendimento Médico de Irani.