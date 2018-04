Uma carreta com placas de Marau-RS foi totalmente destruída por um incêndio, na BR 153, próximo do Restaurante da Tia Lili, no lado gaúcho. O sinistro ocorreu no começo da noite desta sexta-feira, dia 27. O caminhão estava carregado com cerâmica, fazia sentido Rio Grande do Sul a Santa Catarina. O motorista consegui encostar o veículo no acostamento e não sofreu ferimentos. Bombeiros de Erechim e Concórdia atenderam a ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger)