Pela chave A, a líder ADAF Saudades recebe a equipe do Seara Futal no ginásio Theobaldo Hoos ás 20hs. Invicta na competição, a equipe busca a vitória que lhe garantirá entre os 4 primeiros nos play-offs. Jà a equipe do Seara Futsal busca a primeira vitória fora de casa.



Em Xanxerê, sábado de duelo entre os que ainda não venceram no Estadual. A equipe do Expressivo busca a primeira vitória diante de sua torcida. Após a derrota em Dionísio Cerqueira, a equipe busca permanecer na zona de classificação. Jà a equipe da ADBF ainda sem pontuar, tenta uma vitória para deixar a lanterna do Estadual. A partida acontece no ginásio Benjamin Menegolla.



Em Xaxim, a equipe do Guarany busca a reabilitação após ter sofrido derrota diante da Pinhalense em Pinhalzinho na última sexta-feira(20/04). A equipe venceu apenas uma vez no Estadual e busca seguir firme na busca de uma colocação melhor na tabela. Jà a equipe do Arsenal vem embalado pela vitória em casa no último sábado. A partida acontece ás 20h15 no Albertão.



Em Palmitos, a equipe da AAPF Palmitos, vem de um empate em casa diante do Seara Futsal. Agora busca a vitória para permanecer no G-4. Jà a Pinhalense, embalada pela vitória em casa, sonha com a liderança isolada. Para isso, precisa vencer e torcer por um tropeço da ADAF Saudades. A partida acontece em Palmitos ás 20h15.



Pela chave B, tem briga pela liderança do Estadual. Em Piratuba, a equipe do Piratuba Futsal recebe a equipe da AGN Capinzal . A equipe capiznalense é líder com 12 pontos, enquanto que o Piratuba tem 11. Para que a equipe do Piratuba conquiste a liderança, precisa torcer pelo tropeço do Lages Futsal.



A equipe do Lages joga em casa, diante de sua torcida e encara a equipe da Liga Caçador Futsal. O jogo acontece no Jones Minosso. Para assumir isoladamente a liderança, o Lages torce pelo empate em Piratuba. A equipe da Liga Caçador busca a reabilitação e os três pontos para entrar no G-4.



Em Lebon Régis, AC Coração do Contestado e Cruzeiro Futsal brigam pela primeira vitória. Ambas não venceram. Coração do Contestado ainda não pontuou, já o Cruzeiro tem um ponto ganho e tenta se manter no grupo dos oito na classificação dos play-offs. AC Coração do contestado tenta deixar a lanterna. A partida acontece ás 20h30.



Fechando a rodada do Estadual, em Curitibanos, o atual campeão recebe a equipe do Catanduvas ás 20h30 no Onofrão. A equipe do Curitibanos vem de derrota no clássico em Capinzal e tenta somar três pontos para entrar no G-4 da Liga. Já o Catanduvas folgou na rodada passada, mas vem de vitória na última partida. O jogo vale a permanência no G-4.

(Fonte: Ascom/LCF)