Prova do Concurso Público de Concórdia é no domingo

Os candidatos inscritos no Concurso Público da Prefeitura de Concórdia prestarão a prova escrita no próximo domingo, dia 29 de abril, na UnC Concórdia. São 4.303 pessoas, que disputam vagas em 45 funções oferecidas. O número de inscritos homologados para o concurso é recorde histórico. Devido ao grande número de participantes, as provas foram divididas no período matutino e vespertino. É importante estar atento aos horários de fechamento dos portões, para evitar transtornos, já que o movimento para subir até o local da prova deverá ser intenso, pois pela manhã serão 1.656 candidatos prestando a prova e a tarde, 2.647.



No período da manhã, os portões abrem às 7h e fecham, impreterivelmente, às 7h40. Já a tarde, os portões abrem às 13h30 e fecham 14h10. Quem chegar depois do fechamento dos portões ficará impedido de realizar a prova. Preocupada com a pontualidade dos candidatos e sabedora do fluxo de veículos, a Administração Municipal fez contato com a empresa Hodierna, para disponibilizar transporte coletivo na data. Assim, de manhã, o ônibus sairá 6h30 do Terminal Urbano, com retorno às 10h30 e 12h45. À tarde, o ônibus sobe 12h45 e desce 16h30 e 18h45. O custo da passagem é o atualmente praticado, R$ 3,65.



É importante que os candidatos já saibam em que sala prestarão a prova, para evitar transtornos e atrasos. A informação pode ser acessada pelo site da FEPESE, empresa responsável pela realização do concurso – concursoconcordia.fepese.org.br. Todos deverão levar a carteira de identidade e uma caneta esferográfica (tubo transparente) na cor preta ou azul. Se houver alguma dúvida por parte dos candidatos, a FEPESE – que está instalada no Terminal Rodoviário - atenderá neste sábado, 28, das 8h às 12h.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)