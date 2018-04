As obras de implantação da rede de coleta de esgoto chegam à reta final. Com 92% da rede já implantada, faltam apenas oito ruas para a conclusão dos trabalhos nas vias: Dr. Maruri, Atalípio Magarinos, Getúlio Vargas, Comércio, Orestes Farina, Eugênio Zanatta, 29 de Julho e Santa Catarina.

A expectativa da equipe técnica responsável pela execução da obra é de terminar as atividades até agosto. De acordo com o Engenheiro sanitarista da CASAN, Cristian Marquezi, a obra nesses locais é mais complicada devido à quantidade de interferências. As condições do tempo e do solo também são fatores imprevisíveis que podem retardar a obra.



Confira os trechos em obras atualmente:

Rua Dr. Maruri (entre as ruas Leonel Mosele e Domingos Machado de Lima)

Rua Atalípio Magarinos (entre as ruas do Comércio e Marechal Deodoro)

Rua do Comércio (entre as ruas Antônio Brunetto e Atalípio Magarinos)

Rua 29 de Julho (entre as ruas Eng. Ahrons e Jacob Selbach)

Rua Getúlio Vargas (entre as ruas Ivo Biezus e Cerejeiras)

Rua Nicolau Camilioto (Entre as ruas Cândido Ramos e Eugênio Zanatta)

Rua Eugênio Zanatta (entre as ruas 29 de Julho e Santa Catarina)

Rua Atalácio Reginato (entre a Rua Romano Anselmo Fontana e Travessa Lamonatto)

Vistorias

A equipe técnica da obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia, juntamente com a equipe técnica da prefeitura, também segue realizando a vistoria nas ruas que já receberam a rede de coleta de esgoto. A vistoria tem o objetivo de identificar trechos danificados para que sejam reparados antes da conclusão da obra. As equipes irão percorrer a pé aproximadamente 55 quilômetros com o objetivo de observar todos os detalhes da obra e realizar um levantamento de todos os pontos que irão precisar de manutenção. Isso deve incluir, principalmente, trechos em que o pavimento cedeu, formando desníveis na rua.

SES Concórdia

A ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Concórdia é uma obra que está sendo executada com um investimento de R$ 40,3 milhões. Quando finalizada, permitirá que o município passe de um índice de 6,7% para 42% de cobertura com coleta e tratamento de esgoto. Mais de 25 mil habitantes serão beneficiados. O Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia vai abranger os bairros Jardim, Vista Alegre, Centro, Imigrantes, São Miguel, Liberdade, Floresta, Imperial, Sunti, Nazaré e Nações. Todos estes já receberam a Rede de Coleta de Esgoto, com excessão do Centro, que está em execução.

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES)