Uma semana após a localização do corpo de Andréia de Oliveira, 18 anos, a Polícia Civil prendeu temporariamente duas pessoas suspeitas de participação no assassinato da vítima. As diligências foram realizadas na tarde desta sexta-feira, dia 27.



Conforme o Delegado Regional de Polícia Civil de Concórdia, Marcelo Nogueira, foram detidos homem de iniciais M.I.M, de 65 anos e uma mulher, de iniciais C.O.M, de 32 anos.



Conforme Nogueira, durante o cumprimento de mandado de prisão temporária em desfavor dos suspeitos e de busca e apreensão, foram localizadas em poder de C.O.M, quatro munições não deflagradas e duas deflagradas, calibre 38. "No corpo da vítima, foram identificados dois disparos", completa o delegado.



Durante diligências, um veículo Fox também será periciado pelo IGP para buscar possíveis novas pistas.



Por fim, Marcelo Nogueira destaca que a prisão temporária dos dois suspeitos tem validade de 30 dias. Não há informações sobre o motivo do crime



O corpo de Andréia de Oliveira, 18 anos, foi achado jogado nas margens da BR 153, próximo do Britador da Empresa Vanderlei Materias de Construação, na noite da última sexta-feira, dia 20. O corpo apresentava perfurações por disparo de arma de fogo e as mãos estavam amarradas por uma presilha. Até então, ela estava desaparecida desde a noite da quarta-feira, dia 18, quando foi vista pela última vez indo jogar bola com as amigas.

(Com informações do repórter André Krüger)