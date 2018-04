Boa parte da cidade de Concórdia está com o abastecimento de água comprometido e não há previsão de normalização. A informação consta em comunicado da Casan, emitido para a imprensa na tarde desta sexta-feira, dia 27.



De acordo com a direção da Casan, o problema ainda não foi identificado e a companhia teve conhecimento do fato em função de reclamações de moradores, ainda no meio desta semana. Desde então, técnicos da empresa iniciaram o trabalho de geofonamento para tentar localizar um possível vazamento oculto, que até a presente data não foi encontrado.



Com isso, o abastecimento de água está prejudicado nos bairros Cinquentenário, Salete, Parque de Exposições, São Cristóvão, São José e Vila Jacob Biezus. O problema também afeta os loteamentos Portinari I e II, Morro do Merlo, Jardim Europa, Frei Lency I e II, Bussolaro, Bom Jesus e Bernardi.



Conforme a Casan, o abastecimento de água nestes locais está sendo mantido através do sistema de rodízio. A tendência é que essa situação persista até o fim do feriadão do Dia do Trabalhador.