O radialista Lúcio Mauro Nedel, que reside em Joinville, mas por muitos anos trabalhou em Concórdia, é o pré-candidato a deputado estadual pelo partido Democratas (DEM). Lúcio será o único candidato do DEM nas regiões de Concórdia, Joaçaba e Chapecó. Ele conta que teve a pré-candidatura aprovada na reunião da executiva dos democratas realizada nesta semana. “Neste encontro foram apresentados todos os nomes e são 42 pré-candidatos até o momento, o que indica que o DEM deverá buscar coligações na proporcional”, afirma.

Sobre a pré-candidatura a deputado estadual, Lúcio Mauro diz que tem recebido o apoio de lideranças de várias regiões. “Não é uma candidatura localizada. Ela começa por Concórdia e passa por Joinville, Pomerode, Ilhota, Itapuá e vários municípios de Santa Catarina, com apoio de prefeitos e vice-prefeitos”, ressalta.

Para a disputa ao governo do Estado, o DEM está próximo do MDB e do PR. Segundo Lúcio Mauro, as conversas estão bem avançadas. “Internamente, o DEM não gostaria de estar coligado com o PSD”, complementa.