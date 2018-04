A comarca de Concórdia sediou nesta semana (25/4) a aula inaugural do Programa Novos Caminhos. Lançado em 2016, ele já atendeu aproximadamente 30 jovens das comarcas de Concórdia, Seara, Itá e Ipumirim. Consiste, na prática, em oportunidade concreta para a profissionalização e inserção de jovens acolhidos em abrigos no mercado de trabalho.





Como destaque desta primeira aula, o adolescente Jeferson Rodrigues compartilhou sua experiência e, em depoimento a um jornal da cidade, demonstrou sua satisfação: "Esta oportunidade tem feito uma grande diferença na minha vida. Meus esforços estão sendo recompensados. Iniciei minhas atividades no programa em 2016 e atualmente trabalho na farmácia do Sesi. Tenho aprendido muito e com certeza ainda terei muitas conquistas pela frente. Cada atividade nos proporciona uma nova experiência".





O juiz Samuel Andreis, titular da Vara da Família, Órfãos e Sucessões e incentivador do programa, participou da aula inaugural, como faz todos os anos. Destacou a dedicada atuação da assistente social Ignez Busnello Durgante, coordenadora técnica do projeto na condição de representante do Tribunal de Justiça, que trabalhou arduamente para a concretização do programa na comarca e que, mesmo às vésperas da aposentadoria, mantém esforços para que os objetivos sejam alcançados.



