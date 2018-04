Guarda-corpos da ponte foram quebrados em função do último acidente com morte, ocorrido no começo do mês passado.

A Superintendência Regional do Deinfra para a região Oeste deve iniciar na próxima semana o trabalho de reconstrução dos guarda-corpos da ponte sobre o rio Irani, entre Chapecó e Arvoredo, na SC 283. O local foi danificado em função do último acidente com morte, em que um caminhão caiu sobre as águas, matando o motorista, no começo do mês passado.



Em entrevista ao Jornalismo da Rádio Aliança, o superintedente do Deinfra para o Oeste, Elio Godoy, afirmou que a direção estadual do órgão já autorizou a reconstrução das laterais da ponte. "Não há problemas de recursos, a questão é achar uma empresa que tenha capacidade de fazer o trabalho com agilidade", explica.



Conforme Godoy, o objetivo é fazer esse trabalho e não fechar o trânsito sobre a ponte. Para isso, ele afirma que a ideia é fazer os guarda-corpos de pré-moldado, o que vai exigir menos tempo para a colocação. "Os guarda-corpos vão servir para proteger pedestres e carros pequenos", observa.



Esta não é a primeira vez que o Deinfra faz a reconstrução de parte das laterais da ponte sobre o rio Irani, na SC 283. O local já foi palco de vários acidentes, inclusive com morte. O último deles ocorreu na tarde do dia dois do mês passado, em que um caminhão de Chapecó caiu sobre as águas do rio Irani, matando o motorista. O veículo colidiu na lateral da ponte em vários pontos antes da queda.