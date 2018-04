O nível de água em dois rios, que cortam a área central de Concórdia, são considerados críticos ou de alerta pela Epagri Ciram. O órgão tem estações hidrológicas ao longo do rio dos Queimados e no Lajeado Claudino, que medem o nível de água desses cursos. O baixo volume de água é resultado do baixo volume de chuva, já que, conforme a Epagri, choveu apenas 17mm, ante 100mm de média histórica esperados para o quarto mês do ano.



O pesquisador da Epagri Ciram na área de Hidrologia, Guilherme Miranda, explica que o volume de água dos dois rios que cortam o centro de Concórdia é considerado muito abaixo da normalidade, devido à baixa de chuvas. "Não tem possibilidade de muitas chuvas para os próximos meses e isso deve refletir na quantidade de água nos rios", acrescenta.

Conforme Miranda, mesmo não servindo de captação de água para abastecimento da cidade, o volume de água desses dois rios serve de alerta. "Apesar de não ter monitoramento no Suruvi e Jacutinga, onde há a captação de água da Casan, o volume de águas do Queimados, reflete no volume de água dos rios de toda a região. Isso faz com que haja preocupação para o uso racional da água", completa.

De acordo com as estações hidrológicas da Epagri/Ciram, no começo da manhã desta sexta-feira, dia 27, a Foz do Rio Claudino estava com volume de água de 69 centímetros. No Queimados, acima da barragem de contenção, 22 centímetros e na João Suzim Marini, cinco centímetros.