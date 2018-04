Uma camionete Fiat Toro branca, placas QNN 5179, de Belo Horizonte, furou o bloqueio da Policia Militar de Piratuba na Avenida Frederico Laske, na tarde dessa quinta-feira (26). E.M.F, condutor do veículo, desobedeceu a ordem de parada dos policiais e empreendeu fuga por uma estrada de chão. Ele fez ultrapassagem em locais proibidos e colocou em risco a vida de outros condutores durante a fuga.

Os policiais iniciaram a perseguição e conseguiram abordar o veículo na Linha Uruguai, interior de Piratuba. O carro foi guinchado até a delegacia civil no início da noite desta quinta-feira (26). A caçamba do veículo estava abarrotada de mercadorias contrabandeadas do Paraguai, a grande maioria eletrônicos. A mercadoria apreendida e o veículo serão encaminhados para a Receita Federal de Joaçaba nesta sexta-feira (27).

Em depoimento ao responsável pela Delegacia de Polícia Civil de Piratuba, E.M.F, disse que estava desempregado e que foi ao Paraguai buscar produtos para revender na sua cidade, em Sapiranga, Rio Grande do Sul. “Estou desempregado e essa foi a única maneira que encontrei para ganhar dinheiro”, disse.

Além do condutor, estava no veículo seu pai, L.H.F. No depoimento ele disse que estava apenas acompanhando seu filho. O automóvel Fiat Toro foi alugado da empresa “Localiza Rent a Car S.A.”

E.M.F foi autuado por cometer diversas infrações de trânsito e por contrabando. Pai e filho foram liberados, e devem responder pelos atos infracionais cometidos.

(Fonte: Grupo Magronada)