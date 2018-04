A maioria dos consumidores pretende presentear as mamães com roupas, calçados, perfumes e cosméticos

Maio já está chegando e os lojistas estão de olho no dia Das Mães. A Fecomércio divulgou nesta quinta-feira, 26 de abril, a pesquisa de intenção de compras que mostra que o gasto médico com o presente deverá ser de R$ 164,81.

Quem trabalha com a venda de roupas vai faturar nesta data. Mais de 42% dos consumidores disseram que esse será o presente dado para as mães, 17,8% pretendem comprar perfumes e cosméticos e 11,8% calçados ou bolsas. Mais de 80% dos consumidores também pretende pagar os presentes à vista.

O Dia das Mães é a segunda data comemorativa mais importante para o comércio depois do Natal e a principal do primeiro semestre. Além de movimentar diferentes segmentos, como vestuário, perfumaria e floricultura, também impacta no faturamento dos restaurantes. Conforme a pesquisa, 16,8% dos entrevistados pretende sair de casa para almoçar ou jantar com a família.