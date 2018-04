Empresário registra mortandade de peixes no rio dos Queimados

Vários peixes mortos foram verificados no leito do rio dos Queimados, na área central de Concórdia. Fotos e vídeos foram feitos pelo empresário Daniel Borsati, que passava pelo local e percebeu os exemplares da espécie cascudo (Locariidae), já mortos ou agonizando sobre as águas. O registro foi feito da ponte da rua Domingos Machado de Lima.



Ainda não se sabe o motivo da mortandade dos peixes e tampouco a origem desses animais.



A Rádio Aliança manteve com o superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Fundema. O superintendente Gilberto Romani afirmou que irá averiguar o caso, possivelmente, com a Polícia Ambiental.