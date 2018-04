Com gols de Mickael Schneider e Arthur Cordeiro, o Colégio CEM derrotou a Escola Municipal Santa Rita por dois a zero assegurando o título da fase municipal do Moleque Bom de Bola. A competição foi organizada pela Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC). Na modalidade feminina, a Escola Básica Municipal Angelo Ary Biezus fez dois a zero na Escola Municipal natureza, gols de Emily Carniel, assegurando a conquista no feminino. A Escola Angelo Ary Biezus foi a anfitriã da competição já que o campo do Esporte Clube Aeroporto, de Linha São Paulo, fica nos fundos do estabelecimento de ensino.

Os campeões estão garantidos na fase microrregional do Moleque e Moleca Boa de Bola.

Como terceiro lugar no masculino ficou a Escola Básica Concórdia e no feminino, Escola Santa Rita.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)