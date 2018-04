A partida como já era esperado foi de muita intensidade e diversas finalizações, que exigiram muito da qualidade dos goleiros Roger e Serjão. Ainda na primeira etapa a ACF teve boas chances de gol, mas foram os adversários que abriram o placar aos 18 minutos com Cleimar, o gol de empate concordiense aconteceu somente aos 5 minutos da etapa complementar quando João chutou forte no canto não dando chances de defesa ao goleiro adversário. Aos 9 minutos Tainan virou o placar para a ACF, mas já no minuto seguinte a equipe de São Lourenço conseguiu igualar o placar com gol de Edivan, fazendo com que a partida terminasse com empate de 2 a 2.

A equipe concordiense tem seu próximo compromisso na sexta-feira (04) em São Francisco do Sul às 20h30min.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)