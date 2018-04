A Lei de Incentivo a Tecnologia e Inovação (LEI nº 5029/2017), sancionada no fim do ano passado, já gerou alguns “frutos” em prol desta nova matriz econômica, que deve ser fortalecida em Concórdia, pelas políticas públicas de incentivo. O recém-criado e possibilitado pela legislação, Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (COMCITI), realizou sua primeira reunião na última terça-feira, 24 de abril. O Conselho tem como participantes representantes do poder público municipal e estadual, instituições de ensino e de pesquisa, bem como empresas privadas que atuam no ramo da tecnologia.



O COMCITI, presidido pelo secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Isidoro Simioni, irá orientar e deliberar sobre questões voltadas ao setor, além de atuar como um incentivador de práticas tecnológicas e ser parceiro em ações que disseminem e fortaleçam o espírito investigativo, visando a popularização do conhecimento das áreas da Inovação e Tecnologia. Simioni destaca que o conselho tem uma missão desafiadora, que é recuperar o tempo perdido por Concórdia, por não ter criado antes ecossistemas de fomento à ciência, tecnologia e inovação. “Nosso município precisa estar no radar da tecnologia do Estado. Somos a segunda maior cidade do Oeste Catarinense e merecemos local de destaque”, pontua o secretário.



Na última semana, durante o 3º Congresso Catarinense de Cidades Digitais, realizado em Lages, nos dias 19 e 20 de abril, o município de Concórdia foi reconhecido pelas ações realizadas no último ano, com foco na inovação, aplicando políticas públicas incentivo. A Administração Municipal entende que se trata de uma matriz estratégica e fundamental para potencializar e alavancar ainda mais o movimento econômico do município.

Membros do COMCITI:

- Wagner I. Simioni (Prefeitura de Concórdia)

- Marcos Magro (Prefeitura de Concórdia)

- Jacir Mazzocco (Prefeitura de Concórdia)

- Simone Lazarotto (Secretaria Municipal de Educação)

- Wagner Bée (Agência de Desenvolvimento Regional)

- Cassio Wilbert (EMBRAPA)

- Amanda Verardi (Instituo Federal Catarinense - IFC)

- Márcio Titon (EPAGRI)

- Adinarte Correa Silva (ACIC)

- Irineu Vieira Junior (Universidae de Contestado - UNC)

- Volnei Magedans (SENAI)

- Marco Antônio Floriani (SENAC)

- Denny Mews (Coopercarga)

- Wagner Muller (Compufour Software)

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)