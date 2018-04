Neste ano quem assistir os jogos da equipe de handebol feminino da AAU UnC Concórdia, notará que todas as atletas e equipe técnica, estarão calçando tênis da 361º, empresa que chegou ao Brasil em 2016, e foi a única marca de artigos esportivos apoiadora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e que nesta temporada estará apoiando o elenco concordiense.

A novidade foi anunciada esta semana pelo técnico Alexandre Schneider, que diz estar muito feliz com essa parceria:

"É o reconhecimento e valorização do projeto, por todas as conquistas que tivemos nestes últimos anos".

Schneider ressaltou: "Essa parceria é importante e agrega valor ao nosso projeto, trazendo uma condição melhor para o nosso atleta, no que diz respeito a questão de material esportivo. Neste sentido estamos muito felizes, atletas e comissão técnica, porque teremos este apoio, este aporte ao nosso projeto, que sem dúvida nenhuma, com todas as dificuldades que a gente enfrenta hoje no mundo esportivo em relação as questões financeiras, é mais um parceiro que vem contribuir e tirar um pouco do custo do clube e das atletas em relação a aquisição de material esportivo".

Para comemorar, o técnico concordiense comunica que no dia 03 de maio (quinta), a partir das 10h será realizado um evento com a presença de representantes da 361º e do elenco da AAU na loja Esporte Espetacular, revendedora da marca em Concórdia.

O técnico estendeu o convite a toda comunidade concordiense para que possam prestigiar este momento, para conferir as opções de tênis da 361º e claro, para conhecer o elenco da AAU que estará representando o município nas competições deste ano.

"Será o momento de firmarmos e comemorarmos essa parceria, e ficaríamos muito felizes com a presença de toda comunidade concordiense", finalizou Schneider.

(Fonte: Marcos Antônio Terras/Ascom/AAU)