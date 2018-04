Um princípio de incêndio em um posto de combustíveis mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia no começo da noite desta quinta-feira, dia 26. O fato foi registrado no antigo Posto Piola, na Tancredo de Almeida Neves, bairro São Cristóvão.



Conforme informações do líder de plantão, Felipe Vargas, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, havia muita fumaça no forro do estabelecimento, que passa por um trabalho de reformas. "O pessoal estava trabalhando, fez uma solda e essa solda superaqueceu a estrutura, que começou a soltar fumaça. Não houve chamas", reitera o combatente.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia fez a retirada de algumas placas de forro para fazer o resfriamento da estrutura.

(Com informações do repórter André Krüger)