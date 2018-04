Ele estava desaparecido desde a noite do último dia 18 e corpo foi achado dentro do carro no começo desta semana.

A Polícia Civil já abriu Inquérito Policial para investigar a morte de Ademir Ferreira da Cruz, de 28 anos, que residia em Concórdia, estava desaparecido desde o dia 18 e foi achado morto no começo desta semana. O corpo foi localizado dentro do próprio veículo, por trabalhadores que realizavam a pintura das faixas às margens da BR-282, na curva da Santa, em Ponte Serrada.

O delegado Maiko Frank Vivi, informou que já foi instaurado o inquérito policial que irá seguir o trâmite normal. Segundo ele, a princípio trata-se de um acidente de trânsito. Ele se baseia no relato dos policiais rodoviários federais e dos peritos do IGP, que atenderam a ocorrência.

Segundo ele, não há confirmação do dia em que o acidente ocorreu, mas a possibilidade é que tenha sido ainda na noite da quarta-feira, dia 18, em função do estado de decomposição que estava o corpo, quando foi encontrado. O delegado comenta ainda que ouvirá a os peritos do IGP e os Polícia Rodoviária Federal para entender o ocorrido. “Se não tiver nenhum elemento novo, permanecerá como acidente de trânsito, mas nenhuma hipótese está descartada” destacou o Maiko Frank Vivi.

Ademir estava desaparecido desde o dia 18, quando foi visto pela última vez na própria residência, no Distrito de Santo Antônio, em Concórdia. Ele havia saído com o carro da família para emprestar dinheiro com um amigo e não tinha mais dado notícias. O carro, com o corpo de Ademir, foi encontrado no fim da tarde da segunda-feira, dia 23, em um barranco às margens da BR 282, na localidade conhecida como curva da Santa, em Ponte Serrada.

(Com informações do repórter André Krüger)