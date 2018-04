Cerca de 425 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, em Seara. A carga estava em uma carreta, com placas da cidade de Porto Nacional, em Tocantins. O trabalho foi desencadeado de forma conjunta entre as policias Rodoviária Estadual, Militar de Concórdia e Seara e Polícia Rodoviária Federal.



A abordagem ocorreu no município de Seara. Após ordem de parada, o motorista do caminhão abandonou o veículo e empreendeu fuga no mato, sendo detido mais tarde pelas equipes policiais.



O motorista de identificado pelas iniciais R.R.C, natural do Rio Grande do Sul, foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.

(Com informações do repórter André Krüger)