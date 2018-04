O edital do processo seletivo que pretende contratar um médico em caráter temporário e um assistente social para o cadastro reserva, foi retificado. O prazo para as inscrições foi encerrado no dia 20 de abril, mas está aberto novamente. Os interessados têm até o dia 24 de maio para se inscrever. As inscrições serão feitas somente pela internet, através do site www.aprendersc.srv.br.

Os valores das inscrições são de R$ 290,73 para a vaga de médico e R$ 125,67 para assistente social. Os salários variam de R$ 4.189,13 a R$ 9.691,03, com jornadas de trabalho entre 20 e 40 horas.

De acordo com informações da Prefeitura de Piratuba, o prazo foi prorrogado em função de uma falha na divulgação do processo seletivo, que não estaria publicado no site oficial do município.

Como as provas também tiveram a data alterada, e agora estão marcadas para o dia 06 de junho, as pessoas que já haviam feito as inscrições e que desejam reaver os valores, devem encaminhar e-mail para saudepiratuba@gmail.com.

Confira o Edital: CLIQUI AQUI:

http://static.fecam.com.br/uploads/336/arquivos/1214704_EDITAL_PS_01_2018_PIRATUBA_2.pdf