Fato ocorreu no interior de uma residência, no bairro dos Estados.

Vítima reage a assalto e tira a arma do ladrão em Concórdia

Vitima reage a assalto, tira arma do ladrão, que foge em seguida. O fato foi registrado na noite da quarta-feira, dia 25, em Concórdia, em uma residência na rua Goiás, bairro dos Estados.



Conforme a vítima, um homem encapuzado invadiu a residência com uma arma de fogo e exigia dinheiro. Em determinado momento, ladrão e vítima entraram em luta corporal e a pessoa moradora do local conseguiu tirar a arma de fogo do suspeito, que embrenhou-se em fuga pela mata, levando R$ 120,00.



A Polícia Militar foi acionada, realizou rondas mas não encontrou o suspeito.



A arma de fogo foi apreendida pela PM.