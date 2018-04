Ipira - Contribuintes com dívida ativa na Prefeitura têm até sexta para negociar

Pessoas com algum tipo de débito na Prefeitura de Ipira, como IPTU, ISS, alvarás, horas máquinas e outros tributos atrasados, terão a oportunidade de quitar ou pagar parcelado, mas o prazo para negociar vai até nesta sexta-feira, dia 27. Os interessados em regularizar, devem ir até o Setor de Tributação até às 17:45h.

A responsável pelo Setor de Tributação, Giandra Cavasin, explica que é uma oportunidade para que os contribuintes regularizem a situação. “Quem não puder pagar à vista, pode parcelar em até 10 vezes e a primeira parcela fica para daqui a 30 dias”, destaca ela.

As pessoas com dívida ativa que não quitar e nem negociar, serão cobradas judicialmente. “Não temos mais o que fazer, a Prefeitura é obrigada a cobrar estas dívidas, é uma exigência do Ministério Público. Então, para que não haja problemas para os cidadãos, a gente oferece esta possibilidade de negociar”, ressalta Giandra. “Caso não haja negociação, estas dívidas vão a protesto, cobrança judicial”, alerta ela.

Contribuintes com dívidas também perdem o direito de receber serviços e benefícios da Prefeitura. “Agora, por exemplo, temos em andamento o Programa de Incentivo às Pastagens, com a distribuição de sementes. Logo teremos o Programa da Cama de Aviário e se a pessoa não estiver em dia com a Prefeitura, não poderá participar”, adianta a responsável pelo Setor de Tributação.