Um bebê de cinco meses morreu na tarde desta quarta-feira (25) após se engasgar com leite em uma creche de Vargem Bonita. Os Bombeiros foram acionados por volta das 14h45min para se deslocar até o Centro de Educação Infantil Primeiros Passos, quando encontraram a criança com as vias aéreas obstruídas.

Juntamente com a equipe médica do ESF do município, os socorristas tentaram encaminhar o bebê para o Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba, mas não houve tempo suficiente e a criança acabou morrendo no caminho.

De acordo com informações iniciais, João Vitor Marques foi colocado para dormir depois de ser alimentado pelas professoras, que perceberam em seguida o menino se debatendo.

Os pais entraram em desespero após serem informados sobre a tragédia. O corpo do bebê foi recolhido pelo IGP e encaminhado ao IML de Joaçaba para necropsia.



(Fonte: Caco da Rosa)