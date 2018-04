O Campeonato Sul-Brasileiro de Natação ocorre de quarta a sábado na cidade de Curitiba. A competição contará com a participação de 460 atletas de 29 equipes representando os três Estados da Região Sul. A Associação de Pais e Amigos da Natação de Concórdia (APAN) vai estar representada por 10 atletas treinados pelo técnico Gerson Angnes. As provas serão realizadas na piscina de 50 metros do Parque Aquático do Clube Curitibano.

Os atletas são Julia Guerra (Inf. 1), Paula Simioni (Inf. 2), Maria Salini (Inf. 2), Natália Guerra (Inf. 2), Maria Ferraz (Juv. 1), Thaís Angnes (Juv. 2) e Lucas Ziliotto (Juv. 2).

(Fonte: Prefeitura de Concórdia)