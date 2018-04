Nesta quinta-feira (26) a ACF entra em quadra para a sua segunda partida pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense, o adversário será a equipe de São Lourenço as 20h15min no Centro de Eventos, com valores de ingressos de R$ 5,00 para mulheres e estudantes e R$ 10,00 para homens, já para os funcionários de empresas patrocinadoras não haverá a cobrança de ingresso se apresentarem crachá e documento de identificação.



A equipe concordiense desde o dia 12 vem treinando para enfrentar a equipe adversária, já que esta partida estava marcada para a última quarta-feira (18), e foi transferida para esta quinta-feira (26) por motivos de saúde de alguns atletas da equipe de São Lourenço.



O técnico Thomé utilizou este tempo para organizar a equipe e consertar os erros apresentados na estreia contra a equipe de Jaraguá, e para a partida terá a disposição todos os atletas, que entrarão em quadra para buscar os 3 primeiros pontos na competição.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)