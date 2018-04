Depois da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Concórdia lançar nota sobre a possível falta de combustíveis para as máquinas da Secretaria Municipal dos Transportes de Concórdia, o secretário da pasta, João Reitel, também se manifestou para a reportagem da Rádio Aliança e foi enfático: "Não faltou diesel nenhum na secretaria". A entrevista foi feita no fim da tarde da quarta-feira, dia 25, e a Prefeitura de Concórdia se manifestou sobre o assunto no período da manhã.



Reitel reitera que uma carga de combustível havia chegado na parte da tarde e outra parte está prevista para chegar à garagem da Prefeitura no período da manhã desta quinta-feira. Mesmo alegando que o insumo não esteve em falta, o secretário dos Transportes afirma que a empresa fornecedora passou por dificuldades. Porém, observa que "mesmo se a empresa não fornecesse, temos outros meios de buscar isso (...) há uma negociação, sim, com o município em relação a valores, mas o combustível não faltou", pondera o secretário.



O assunto veio a tona no Mesa Redonda da Rádio Aliança, na manhã da terça-feira, dia 24. Conforme informações que chegaram à reportagem da Rádio Aliança, haveria falta do insumo por conta de um pedido de revisão de preços que teria sido feito pela empresa fornecedora com a Prefeitura. O Executivo Municipal, por sua vez, não teria aceitado esse pedido de reajuste e o fornecimento não teria sido realizado. Por outro lado, em comunicado envido a reportagem da Rádio Aliança, a Assessoria de Comunicação do Executivo Municipal relatou que "um dos fornecedores, especificamente de óleo diesesl, que abastece a bomba da garagem da Secretaria Municipal dos Transportes, solicitou reposição de valores, o que não foi aceito. (...) Não existe nenhuma possibilidade de máquinas pararem, ou serviços deixarem de serem feitos por falta de combustível", encerra o comunicado.



A questão também foi abordada por alguns vereadores da oposição. João Reitel também lamenta a repercussão. "Lamentamos essas falsas denuncias da própria mídia, dos próprios vereadores. Temos equipes trabalhando plenamente no interior", completa.



Conforme chegou a reportagem da Rádio Aliança, a Secretaria Municipal dos Transportes também estaria realizando a retirada de combustível de uma máquina para colocar em outras, em função da possível falta de óleo diesel, Reitel rebate que "a máquina estava quebrada. Tiramos óleo diesel de uma máquina quebrada e colocar na máquinal normal. Jamais vamos tirar o diesel de um máquina que está trabalhando", finaliza.