O Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Defesa Civil, instalou dois kits de transposição de obstáculos na região. Na terça-feira, 24, foi instalado no município de Ipira um kit de 07 m de comprimento por 5m de largura, nessa obra foi investido o valor de R$ 50 mil, nesta quarta-feira, 25, foi instalado um kit de 15m de comprimento por 5m de largura no município de Ipumirim, com um investimento de R$ 90 mil.



Segundo o Coordenador Regional de Defesa Civil, Adilson de Oliveira, as obras são referentes a fase de reconstrução dos danos das chuvas intensas que atingiram a região no início do ano passado e são executadas em conjunto com as Defesas Civis Municipais que em contrapartida executaram as cabeceiras das pontes.

(Fonte: Dalva Pichetti/Ascom/ADR Concórdia)